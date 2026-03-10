Città

SARONNO – I cattivi odori che da tempo vengono segnalati tra la zona della Cascina Colombara, il confine con Caronno Pertusella e alcuni quartieri di Saronno tornano al centro del dibattito pubblico. Mercoledì 11 marzo è infatti in programma un’assemblea aperta ai cittadini per fare il punto sulla situazione dei miasmi che da anni provocano disagi ai residenti.

L’incontro si terrà alle 21 alla sede di Legambiente, in via Biffi 5. L’iniziativa è promossa con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, aggiornare i cittadini sugli sviluppi delle verifiche ambientali e confrontarsi sulle possibili azioni da intraprendere.

Il tema non è nuovo nel Saronnese. Negli ultimi anni diversi residenti delle aree tra Saronno e Caronno Pertusella hanno segnalato la presenza di esalazioni maleodoranti, in particolare nella zona della Colombara. Le lamentele riguardano odori intensi e persistenti che, in alcuni momenti della giornata, rendono difficile restare all’aperto o tenere le finestre aperte.

In passato il problema è stato oggetto anche di verifiche tecniche. Le segnalazioni avevano portato alla convocazione di un tavolo con enti e istituzioni, tra cui Arpa, Provincia e Ats Insubria, per monitorare la situazione.

Proprio per questo l’assemblea pubblica vuole essere un momento di confronto diretto.

