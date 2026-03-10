SARONNO – La voglia di capire, di avere spiegazioni chiare e di confrontarsi su un tema complesso come quello della giustizia ha riempito lunedì 9 marzo la sala Bovindo di Villa Gianetti. Numerosi cittadini, non solo da Saronno ma anche dal circondario, tra Origgio, Uboldo e la zona di Varese, hanno partecipato all’incontro promosso dal Comitato cittadino del Sì in vista del referendum costituzionale.

La serata si è aperta alle 21 con l’introduzione e la moderazione di Pierluigi Gilli, presidente del comitato saronnese, che ha guidato il confronto tra gli ospiti presenti. A intervenire sono stati il magistrato Stefano Dambruoso e il deputato Stefano Benigni, protagonisti di due interventi con tagli differenti ma complementari.

Benigni ha affrontato il tema con un’impostazione più politica, mentre Dambruoso ha offerto un’analisi più tecnica e giuridica dei quesiti referendari. Entrambi hanno cercato di spiegare in modo semplice e comprensibile i contenuti della riforma, invitando i cittadini a valutarne nel merito i contenuti.

Collegato da Francoforte anche Gianfranco Librandi, imprenditore saronnese, attuale vice coordinatore della campagna e responsabile dei comitati del Sì in Campania. Ha condiviso con i presenti l’esperienza della mobilitazione e il lavoro dei comitati sul territorio.

Uno dei momenti più partecipati della serata è stato lo spazio dedicato al pubblico. Fino oltre le 23 si sono susseguite numerose domande e interventi. Molti cittadini hanno espresso dubbi e preoccupazioni legate al funzionamento della giustizia, in particolare sul tema degli errori giudiziari e delle detenzioni ingiuste. Durante il dibattito sono stati citati anche i dati relativi ai risarcimenti riconosciuti dallo Stato negli ultimi anni, che hanno raggiunto cifre di diversi milioni di euro.

Il confronto si è svolto con toni pacati ma con un forte interesse da parte dei presenti, molti dei quali hanno sottolineato l’esigenza di ricevere informazioni chiare e comprensibili su un tema spesso percepito come complesso. La lunga sessione di domande ha confermato proprio questo: il desiderio di capire cosa cambierebbe concretamente con il referendum e quale impatto potrebbe avere sul sistema giudiziario.

Al termine della serata gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e per il clima di confronto.

