SARONNO – Negli ultimi giorni in diversi punti della città sono comparsi alcuni poster con la scritta “Season 2”. Si tratta del teaser della nuova stagione di Klin Fm, organizzazione di eventi nata a Saronno che negli ultimi anni ha promosso iniziative legate alla musica e alla cultura urbana.

Il progetto si distingue per un approccio fortemente comunitario e collaborativo, costruito attraverso partnership con diverse attività commerciali del territorio e realtà locali. Gli eventi sono pensati soprattutto per un pubblico under 35, con l’obiettivo di creare momenti di incontro, socialità e partecipazione per le nuove generazioni della città.

Negli ultimi anni Klin Fm si è progressivamente ritagliata uno spazio nel panorama locale, proponendo iniziative che hanno coinvolto attività commerciali, collettivi e professionisti del territorio.

Dopo una prima serie di appuntamenti realizzati nei mesi scorsi, l’affissione dei poster sembra anticipare l’inizio di una nuova stagione di attività. È probabile che nelle prossime settimane vengano annunciati nuovi eventi e iniziative legate al progetto. Per ora l’organizzazione ha scelto la strada del teaser: pochi elementi visivi e la scritta “Season 2”, lasciando intendere che qualcosa si sta muovendo.

