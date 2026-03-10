Cronaca

SARONNO – Ci sarebbero questioni di cuore all’origine della lite scoppiata venerdì sera nel quartiere della stazione e che ha richiesto l’intervento della polizia locale. Due saronnesi sono finiti nei guai e la loro posizione è ora al vaglio del comando di piazza Repubblica.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19,30 in via Balaguer, nella zona del Retrostazione. A fronteggiarsi due uomini di 52 e 42 anni. Secondo le prime ricostruzioni la discussione sarebbe nata per motivi personali e sentimentali e in pochi minuti si è trasformata in uno scontro acceso.

Dalle parole si è rapidamente passati alle mani con calci, pugni e schiaffi. I due si sono affrontati fisicamente e durante la lite uno dei protagonisti avrebbe anche brandito un oggetto contundente, fatto che ha aumentato la tensione e attirato l’attenzione di alcune persone presenti nella zona. Sono stati loro a chiamare il numero unico delle emergenze, facendo accorrere la polizia locale.

Una pattuglia è arrivata rapidamente sul posto, riuscendo a separare i due uomini e a riportare la calma. Dopo gli accertamenti gli agenti hanno redatto una relazione tecnica sull’accaduto, anche sulla base delle testimonianze dei due uomini, le cui posizioni sono ora al vaglio. Si ipotizzano accuse per porto d’arma impropria e lesioni personali.

