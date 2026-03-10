Città

SARONNO – Il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha ufficialmente dato il via alle selezioni per il bando 2026, offrendo a migliaia di ragazzi in tutta Italia l’opportunità di investire un anno nel volontariato attivo. A Saronno, la Croce Rossa Italiana si conferma protagonista di questa iniziativa, mettendo a disposizione due posti all’interno del progetto denominato “I gesti che contano“.

L’iniziativa si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) desiderosi di vivere un’esperienza di crescita professionale e, soprattutto, umana. Il percorso ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali articolate su cinque giorni. Ai volontari selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese mensile di 519,47 euro, una cifra stanziata direttamente dal dipartimento per sostenere l’impegno civico dei partecipanti.

A differenza delle attività di emergenza più note, il progetto saronnese punta a rafforzare la coesione sociale attraverso servizi mirati alla salute e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione. I ragazzi selezionati affiancheranno i volontari storici della Cri in una vasta gamma di attività: dal sostegno diretto al sistema sanitario regionale alla promozione di stili di vita sani, fino ad azioni concrete di inclusione per chi vive in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è trasformare i giovani in attori del cambiamento, capaci di assumersi responsabilità civiche mentre acquisiscono competenze spendibili nel futuro mercato del lavoro.

Per entrare a far parte del Comitato di Saronno e contribuire attivamente alla vita della comunità locale, c’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile 2026. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata del servizio civile universale: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per chi desiderasse approfondire i contenuti del bando o avesse bisogno di supporto tecnico per l’iscrizione, la Croce Rossa di Saronno ha attivato diversi canali informativi: è possibile consultare il portale web ufficiale crisaronno.it o contattare direttamente l’ufficio di riferimento scrivendo all’indirizzo email [email protected].

