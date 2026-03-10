Città

SARONNO – “Come Massimiliano D’Urso, consigliere comunale di Tu@Saronno, intervengo sul punto di fronte ai soliti slogan dei partiti di centrodestra (in particolare la Lega), che si riempiono la bocca di parole sulla sicurezza ma poi non fanno seguire i fatti”.

Inizia così la nota dell’esponente della lista civica che parte da quanto presentato nell’ultima commissione sicurezza: “Il piano illustrato dalla sindaca Pagani è la scelta politica chiara di mettere la sicurezza urbana tra le priorità del Comune di Saronno, in un contesto in cui il Governo nazionale taglia le risorse proprio su questo fronte. In bilancio il capitolo dedicato alla sicurezza è oggi il più alto degli ultimi dieci anni, superiore anche a quello delle amministrazioni precedenti, comprese quelle di centrodestra, e i 100 mila euro destinati a riorganizzare turni e presenza della Polizia Locale sono parte di questo impegno strutturale.

Si può discutere se 100 mila euro siano tanti o pochi, ma non si può negare che il Comune oggi investa più di ieri in uomini, orari, presidio del territorio e strumenti come la videosorveglianza, assumendosi responsabilità che altri livelli istituzionali hanno progressivamente scaricato sui Comuni. Mentre a Roma si racconta un Paese più sicuro tagliando i fondi, a Saronno si lavora per rendere più sicuri i luoghi che i cittadini vivono ogni giorno.

C’è però un altro punto decisivo: la sicurezza non nasce solo da pattuglie e sanzioni, ma anche da una città viva, frequentata, vissuta. Gli eventi culturali e le iniziative che stiamo promuovendo rappresentano un vero presidio: più persone in centro, nelle piazze e nei quartieri significa più controllo sociale, più relazioni, meno spazi lasciati al degrado e all’illegalità. È la logica delle strade abitate: una piazza piena di famiglie, giovani e associazioni è una piazza più sicura.

Per questo voglio ringraziare in modo particolare l’assessora alla cultura Maria Proserpio e agli uffici, il cui lavoro sugli eventi e sulla programmazione culturale contribuisce in modo concreto alla sicurezza di Saronno, insieme all’azione della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine. La nostra idea di sicurezza è fatta anche di presenza sul territorio, prevenzione, educazione e vita della città: un impegno quotidiano, non uno slogan”.

