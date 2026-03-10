Città

SARONNO – “Il Pd saronnese, ancora una volta, dimostra di avere un grande problema: non riesce proprio a guardare in casa propria. La sindaca Ilaria Pagani, nel tentativo di difendersi dalle critiche sulla sicurezza, si è spinta fino a citare Gallarate. Poi arriva la segreteria del Pd locale che, per attaccare il centrodestra, tira in ballo addirittura Sesto San Giovanni.

Insomma: quando si parla di sicurezza a Saronno, per il Pd la soluzione è sempre la stessa… cambiare città”.

Inizia così la nota della Lega Saronno sul tema sicurezza con un affondo per le scelte comunicative del primo partito della maggioranza.

“In tutte le città esistono quartieri difficili, ma in tutte le città amministrate dal Pd tutti i quartieri sono diventati difficili. A Saronno in pochi anni il centro cittadino e addirittura la Cascina Colombara sono diventati quartieri difficili.

Invece che guardare ad altre città, bisogna concentrarsi su Saronno. I saronnesi ogni giorno vedono con i propri occhi cosa succede nelle nostre piazze, nei parchi e attorno alla stazione. Ed è proprio su questo che un’amministrazione dovrebbe concentrarsi, invece di cercare paragoni altrove per giustificare anni di immobilismo.

Anche perché il Pd amministra Saronno ormai da quasi sei anni prima con Airoldi e adesso con Pagani. Un tempo più che sufficiente per passare dalle parole ai fatti e assumersi le proprie responsabilità. Continuare a citare altre città non risolve i problemi della nostra. Prima di dare lezioni agli altri, il Pd provi a guardare la realtà della città che governa. Perché la sicurezza dei cittadini non si affronta con paragoni geografici o scaricando responsabilità, ma con scelte concrete e con l’umiltà di riconoscere i problemi.

Saronno non ha bisogno di confronti con Gallarate o Sesto San Giovanni. Ha bisogno di un’amministrazione che si occupi seriamente di Saronno”.

