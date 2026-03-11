SARONNO – I Giovani Democratici del Saronnese sono scesi in piazza in occasione della giornata internazionale della donna, celebrata sabato 8 marzo anche in città con momenti di confronto e sensibilizzazione.

In piazza Libertà alcuni giovani del gruppo hanno allestito un presidio informativo con volantini e materiali di approfondimento. Tra gli elementi più visibili anche un grande cartello con la scritta: “La nonna partigiana ce lo ha insegnato: il vero nemico è il patriarcato”, messaggio scelto per collegare la memoria storica della Resistenza ai temi contemporanei dei diritti e della parità.

L’iniziativa nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione su alcune questioni che, secondo gli organizzatori, restano ancora aperte nella società italiana. “In un paese in cui una donna viene uccisa ogni tre giorni, il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza viene sistematicamente ostacolato e la parità salariale è ancora un miraggio noi scendiamo in piazza per farci ascoltare, per costruire insieme un mondo in cui essere veramente liberi”, spiegano i Giovani Democratici del Saronnese nel messaggio diffuso sui social.

Il presidio si inserisce tra le diverse iniziative organizzate in città per l’8 marzo, con momenti di riflessione e attività dedicate alla condizione femminile e alla promozione dei diritti. Un modo per trasformare la ricorrenza in un’occasione di partecipazione e di confronto pubblico sui temi dell’uguaglianza e del rispetto.

