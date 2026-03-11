Eventi

LENTATE SUL SEVESO – C’è un modo nuovo, fresco e decisamente originale per accogliere l’arrivo della bella stagione. Il prossimo sabato 21 marzo, in concomitanza con l’inizio della primavera, l’oratorio di Birago (via Europa) si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per l’Upg’s Pop Up Choir, un appuntamento imperdibile per chi ha voglia di mettersi in gioco, cantare a squarciagola e vivere un’esperienza fuori dal comune.

Tutto nasce dal fenomeno dei “pub pop up choir”, cori improvvisati che si riuniscono nei locali delle grandi capitali estere per imparare e cantare un’unica canzone in una sola sera. Un’idea che tre ragazzi hanno deciso di importare a Milano fondando l’Hardcoro.

Alcuni educatori dell’oratorio di Lentate, incuriositi dal successo sui social, hanno voluto sperimentare l’esperienza di persona, rimanendone folgorati. “Sentire la propria voce fondersi con quella di centinaia di sconosciuti in un’armonia pop è una sensazione bellissima” raccontano gli organizzatori. Da qui la sfida: portare questa ventata di novità a Lentate, sfruttando il talento dei giovani adulti del territorio capaci di suonare strumenti e dirigere un coro, con l’obiettivo nobile di raccogliere fondi per finanziare le future attività dell’oratorio.

L’appuntamento è fissato per le 20.45. L’inizio effettivo sarà alle 21 e la prima regola è il segreto: la canzone pop che verrà eseguita rimarrà un mistero fino all’ultimo istante; sappiamo solo che sarà un brano famosissimo, adatto a tutte le generazioni. Nei primi 45 minuti il maestro guiderà i presenti nello studio delle tre diverse voci (prima, seconda e terza). Non servirà saper leggere la musica: basta la voglia di mettersi in gioco. A seguire, una pausa di 20 minuti per riposare le corde vocali, durante la quale sarà attiva non solo la classica caffetteria dell’oratorio, ma anche uno speciale cocktail bar. Il gran finale vedrà altri 45 minuti di prove intense fino alla “bella”: l’esecuzione finale a più voci, dirette dal maestro e accompagnate da una band dal vivo con chitarra, pianoforte e batteria.

Il cuore dell’iniziativa sta nella sua natura intergenerazionale: dai 10 agli 80 anni, l’invito è aperto a chiunque nutra una passione per le note. Non importa che si tratti di ‘cantanti da doccia’, coristi esperti o semplici appassionati convinti di essere stonati: c’è posto per tutti. Oltre al divertimento, gli educatori pongono l’accento sul valore formativo dell’esperienza: cantare all’unisono insegna infatti l’ascolto di sé e degli altri, permettendo di lasciarsi guidare in armonia verso un obiettivo comune.

L’ingresso prevede un’offerta libera a partire da 7 euro. Attenzione però: i posti sono limitati a un massimo di 200 partecipanti per garantire la qualità dell’esperienza. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inquadrando il QR code presente sulla locandina o scrivendo a [email protected].

(foto degli organizzatori)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09