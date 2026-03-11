Softball

TRADATE – Si è concluso lo scorso fine settimana nella palestra del liceo “Curie” di Tradate il campionato indoor di minibaseball organizzato dalla Fibs Comitato regionale Lombardia. All’ultimo appuntamento stagionale ha partecipato anche la formazione nata dall’unione tra Saronno Softball e Baseball Asd, Ares Baseball e Asd Braves Baseball & Softball. Una collaborazione tra società che ha permesso ai giovani atleti di prendere parte al torneo e confrontarsi nel corso della stagione.

Dal Saronno Softball sono arrivati i complimenti a tutti i componenti della squadra per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il campionato, oltre a un ringraziamento alle famiglie che hanno sostenuto l’attività dei ragazzi, in particolare per la collaborazione negli spostamenti verso le sedi di gioco.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto di gruppo al torneo)

11032026