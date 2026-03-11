Comasco

TURATE – L’autoemoteca è tornata a fare tappa a Turate. Nella mattina di sabato 28 febbraio il mezzo per la raccolta di sangue è stato nuovamente posizionato nel cortile della Casa delle associazioni, permettendo ai donatori di contribuire direttamente in paese alla raccolta.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra Avis Turate e Avis Milano. La presenza dell’autoemoteca rappresenta un ritorno atteso da tempo dai volontari e dai cittadini impegnati nella donazione: uno stop durato sei anni, dopo che l’emergenza sanitaria del 2020 aveva reso impossibile portare il servizio direttamente sul territorio, costringendo i donatori a spostarsi verso altri centri.

La prima mattinata con l’autoemoteca ha registrato una partecipazione significativa: i volontari hanno sottolineato come la disponibilità dimostrata dai donatori abbia contribuito a una raccolta di sangue particolarmente importante, confermando ancora una volta la sensibilità e l’impegno della comunità. A esprimere soddisfazione per il risultato è stata la presidente di Elisa Perotta, che ha evidenziato come il ritorno dell’autoemoteca rappresenti un traguardo importante per l’associazione locale. L’obiettivo ora è consolidare questo risultato e continuare a rafforzare la cultura della donazione.

Accanto alla raccolta periodica in paese, resta inoltre confermato il prossimo appuntamento organizzato con l’autoemoteca a Milano, previsto per il mese di ottobre, per il quale i volontari confidano in una nuova ampia partecipazione dei donatori.

