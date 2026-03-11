Città

SARONNO – In queste ore la città si stringe nel ricordo di monsignor Angelo Centemeri. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di messaggi, ricordi e parole di gratitudine da parte di tanti saronnesi che negli anni hanno incontrato il sacerdote e condiviso con lui momenti importanti della propria vita.

Per venticinque anni prevosto della città, dal 1982 al 2007, monsignor Centemeri è stato una presenza costante nella comunità. Molti lo ricordano per le celebrazioni in Prepositurale, per l’attenzione verso le famiglie, per l’impegno nelle iniziative sociali e per quella capacità di ascolto che lo ha reso un punto di riferimento per generazioni.

In queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio da parte di cittadini, associazioni, volontari e realtà del territorio. Parole che raccontano non solo il sacerdote, ma anche l’uomo capace di costruire relazioni e di accompagnare la città in tanti momenti della sua storia.

ilSaronno raccoglie in questo spazio i ricordi e i pensieri dei saronnesi che hanno voluto salutare monsignor Angelo Centemeri con un ultimo messaggio di affetto e riconoscenza.

Augusto Airoldi, sindaco emerito

Sono passati meno di tre anni da quando la foto che accompagna queta nota è stata scattata: era il quattro aprile 2023.Con l’allora vicesindaco Laura Succi, abbiamo voluto festeggiare i 93 anni di Mons. Angelo Centemeri, don Angelo come gli piaceva essere chiamato, e portargli gli auguri affettuosi di tutta la città.Fu un incontro sorprendente per un uomo di 93 anni. Don Angelo ci regalò una serie di riflessioni lucide, profonde e acute sulla nostra Saronno: una città che ha amato e servito dal 1982 al 2007 come Prevosto e ha continuato ad amare fino a pochi giorni fa come Cappellano della RSA Gianetti.Dalla difficoltà di noi adulti a relazionarci con i ragazzi, ai bisogni sempre più pressanti delle famiglie, dalla necessità di coinvolgere singoli e associazioni nella vita cittadina, a quella dell’integrazione con i nuovi venuti, dall’eredità lasciataci dal Covid, al progressivo invecchiamento della nostra comunità.Don Angelo è stato un vero pastore: non solamente il responsabile della comunità cattolica, ma impegno civico, storia, cultura, socialità, accoglienza hanno caratterizzato la sua presenza in città in un periodo di profonde trasformazioni sociali. Quel giorno lo invitammo pregandolo di portare con sé la Ciocchina, benemerenza attribuitagli nel 2005 quale “riconoscenza per il suo prezioso lavoro a favore dell’intera città di Saronno”. Un riconoscimento che teneva in bella vista anche nel suo piccolo appartamento di cappellano alla RSA Gianetti e del quale andava giustamente orgoglioso. Durante il mio mandato di Sindaco della città, confesso di essere ricorso più volte ad un confronto con lui. Incontri dai quali uscivo non solo con preziosi consigli, ma confortato dalla vicinanza paterna di un uomo che amava senza riserve tutti i saronnesi. Grazie don Angelo per esserci stato. Ai suoi familiari la vicinanza ed il cordoglio mio personale e della mia Amministrazione. Riposi ora in quel regno di pace e gioia eterna al quale ha dedicato la vita.

Francesco Licata, presidente del consiglio comunale

Sapeva sempre sorprendere. Mi piace ricordare un uomo con un pensiero limpido, sempre capace di essere un interprete importante del momento in cui vivevamo ed un acuto lettore della realtà

E lo ricordo partendo dalla fine, dalle due ultime occasioni che ebbi il piacere di condividere insieme a lui. L’incendio del pallone, dove ascoltai la sua omelia che seppe fare “a braccio” nonostante i suoi 95 anni (lui stesso dichiarò che purtroppo la vista che con l’età era calata non gli consentiva di leggere) e dove ricordò l’importanza della concordia e della convivenza pacifica. E soprattutto durante l’ultima cerimonia della Ciocchina, quando fu premiata l’associazione “amici di Betania” da lui fondata,e dove, con la medesima energia di sempre, seppe trovare anche in quel momento parole innovative, su come fosse importante raccontare alla Città chi fossero i benemeriti e cosa avessero fatto per Saronno. Ci mancherà, ci mancherà la sua intelligenza e sua simpatia e lo voglio ringraziare per quello che è stato per i Saronnesi sia come uomo che come guida spirituale.

Giuseppe Nigro, Società storica

Profondamente rattristati per la scomparsa del Reverendissimo Don Angelo Centemeri, partecipiamo commossi al lutto che ha colpito la comunità religiosa saronnese. Don Angelo era una persona speciale che ha intrattenuto con la Società Storica Saronnese un rapporto intenso. Si era interessato al sodalizio fin dalla sua costituzione e quando decise di promuovere gli studi sulla Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo si rivolse alla Società per il coordinamento scientifico dell’opera. Nacque da allora un dialogo che è proseguito nel tempo. Per noi è stato una guida. Egli esprimeva una carica umana e spirituale non facilmente descrivibile. Figlio di Sesto S. Giovanni, città che ha avuto sempre nel cuore, ne parlava con affetto e nostalgia. Poco più che adolescente aveva assistito alla Liberazione e alle lotte operaie che in quella città si erano sviluppate. Quando nel dicembre scorso con alcuni amici ci siamo recati per gli aguri natalizi ha voluto omaggiarmi di un volume della Editrice Studium che possedeva dal 1952 dal titolo Le encicliche sociali (1864-1946). Una piccola immagine, la Fuga in Egitto del Beato Angelico, a p. 153 segna la prima pagina della Rerum Novarum. Significative le sottolineature che vi ha posto sulla ricchezza, sulla dignità della povertà. La mercede deve essere sufficiente al sostentamento di chi lavora (doppia sottolineatura). Ma più che di cose terrene, negli ultimi tempi, Don Angelo parlava ai suoi ospiti con delicatezza di questioni spirituali, egli vedeva oltre, la sua ricerca interiore induceva a porsi problemi profondi. S’interrogava e il suo eloquio era spesso una preghiera, una visione che consegnava alla meditazione del suo interlocutore. Il messaggio di fratellanza e di giustizia che abbiamo appreso da don Angelo resterà per sempre una eredità inalienabile, un riferimento che ci accompagnerà.

Lucio Bergamaschi,

Difficile superare l’emozione del momento per ricordare la figura di don Angelo Centemeri, per 44 anni figura viva e centrale della chiesa cattolica e della comunità civile saronnese. Quando mi trasferii in città da Milano quasi 40 anni fa lui era già parroco, sembrava essere sempre stato qui tale era la conoscenza dei luoghi e delle persone e l’autorevolezza con cui si muoveva. Era un’altra Saronno: la DC era il partito di maggioranza ed esprimeva il sindaco, le chiese e gli oratori erano pieni, il mondo cattolico sembrava permeare ancora tutta la società. Eppure don Angelo avvertiva che qualcosa stava cambiando, che davanti al laicismo incombente era necessario una ripresa del punto centrale della fede ovvero il rapporto personale con Cristo e insieme un taglio più incisivo, anche una comunicazione più forte. Per questo si inventò Radio Orizzonti, per questo dopo qualche iniziale titubanza aprì le porte del cuore e della parrocchia ai movimenti e in particolare a Comunione e Liberazione con cui mise in piedi nel 1999 l’Associazione Amici di Betania che gestisce ancora oggi la mensa dei poveri a Casa di Marta. Ricordo la sua discrezione e quasi il suo pudore nel chiedermi un aiuto per la chiesa di San Francesco. Era il 2003 ed ero presidente del Lions Host. “Ci sarebbe la facciata da sistemare” mi sussurrò un giorno. Senza pensarci un attimo dissi di sì anche se la cifra pareva irraggiungibile. Il buon Dio e la generosità delle persone ci fecero riuscire in quell’azzardo e lui ne fu molto contento. Negli ultimi anni mi chiedeva sempre “Come vanno le cose in Regione?” e voleva essere informato sulle novità che riguardavano Saronno ma anche la sua Sesto San Giovanni, in particolare il progetto Città della Salute che gli piaceva molto e così fino a pochi giorni fa. Ora don Angelo hai ben altro a cui pensare certo più bello e gratificante ma non dimenticarti dei tuoi parrocchiani che ancora ti amavano e che continueranno a ricordarti con gratitudine e affetto.

Proloco Saronno

La Pro Loco Saronno partecipa al cordoglio di tutta la cittadinanza per la perdita di don Centemeri prevosto Emerito della città di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09