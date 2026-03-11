Comasco

BREGNANO – L’Amministrazione comunale ha deciso di revocare la convenzione per l’utilizzo della palestra comunale “Carlo Figini” attualmente in uso alla Asd Polisportiva Bregnanese. Il provvedimento è stato adottato con una delibera dell’ente e comunicato alla cittadinanza.

Secondo quanto spiegato dal Comune, la decisione è arrivata al termine di un’analisi tecnica e amministrativa che ha evidenziato l’insostenibilità dei costi di gestione della struttura. Tra le cause indicate vi sono l’eccezionale aumento dei costi energetici e l’inflazione, fattori che renderebbero l’attuale modello di gestione non più compatibile con il bilancio comunale e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Per garantire la continuità delle attività sportive, l’efficacia del recesso scatterà dal 31 maggio. In questo modo sarà possibile concludere regolarmente i campionati e le preparazioni atletiche in corso. Le attività proseguiranno comunque sotto la verifica del Comune per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza.

L’Amministrazione comunale ha inoltre annunciato l’intenzione di promuovere la pubblicazione di un nuovo bando pubblico che consentirà l’accesso alla struttura a più realtà associative del territorio e a gruppi di cittadini, con tariffe agevolate pensate per garantire la copertura parziale dei costi di gestione e la tutela del bene pubblico.

