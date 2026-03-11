iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Buona partecipazione domenica 8 marzo al Museo Branda Castiglioni per “Invito a palazzo”, l’iniziativa organizzata in occasione della Festa della donna.

Nel corso della serata il pubblico ha preso parte a una visita guidata alla storica dimora del cardinal Branda Castiglioni, con un percorso tra ambienti e opere che ha approfondito anche le simbologie legate alla rappresentazione della figura femminile nell’arte. Momento centrale dell’iniziativa è stato l’intervento dell’avvocato Ileana Marandola, che ha proposto una riflessione sul percorso di emancipazione femminile e sul significato storico del diritto di voto come tappa fondamentale per l’affermazione dei diritti e dell’identità delle donne. La serata si è conclusa nel portico d’onore del museo con un brindisi e con l’omaggio di una viola gialla alle donne presenti.

Dal Comune è arrivato infine un ringraziamento alla relatrice e a tutte le persone che hanno partecipato all’iniziativa contribuendo alla buona riuscita dell’appuntamento.

