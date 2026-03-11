Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale ha pubblicato il bando per la sedicesima edizione del concorso che prevede l’assegnazione di 13 borse di studio rivolte agli studenti residenti che frequentano il primo anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare l’impegno scolastico e sostenere il percorso formativo degli studenti del territorio.

Il concorso è destinato agli alunni residenti nel Comune di Ceriano Laghetto che hanno concluso l’anno scolastico 2024/2025 con risultati particolarmente meritevoli.

Per gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 frequentano la classe prima della scuola secondaria di primo grado è richiesto il conseguimento, al termine della scuola primaria nel 2024/2025, di una media finale corrispondente a distinto o ottimo.

Per gli studenti che frequentano invece la classe prima della scuola secondaria di secondo grado è necessario aver ottenuto, al termine della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2024/2025, una valutazione finale compresa tra otto e dieci.

Alla definizione della graduatoria contribuirà anche l’indicatore Isee, che concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 12 del 20 aprile. La documentazione potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09