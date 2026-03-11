Comasco

APPIANO GENTILE – Controlli straordinari dei carabinieri sul territorio comunale e nelle aree di competenza della Stazione di Appiano Gentile nei giorni scorsi, con un’attività mirata a rafforzare la sicurezza e a prevenire reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Appiano Gentile con il supporto dei militari della Sio, la Squadra di intervento operativo del terzo reggimento carabinieri “Lombardia”, reparto specializzato dell’Arma impegnato nel controllo del territorio e nel supporto alle stazioni locali per operazioni ad alto impatto.

I controlli hanno interessato in particolare le principali arterie stradali e le zone più frequentate del paese e delle aree limitrofe. L’obiettivo dell’attività era prevenire i reati predatori, contrastare lo spaccio di droga e rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 65 veicoli e identificate complessivamente 78 persone tra conducenti e passeggeri. Dalle attività svolte non sono emerse irregolarità.

I servizi rientrano nel piano di controllo del territorio coordinato dal comando provinciale dei carabinieri di Como e sono destinati a proseguire anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di mantenere una presenza costante delle forze dell’ordine e garantire un presidio capillare della sicurezza sul territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09