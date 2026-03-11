Cronaca

MALPENSA – Otto esemplari di corallo appartenenti a una specie protetta e a rischio estinzione sono stati sequestrati nei giorni scorsi all’aeroporto di Malpensa durante i controlli doganali. Il materiale era nascosto nei bagagli di una coppia di turisti italiani di rientro dalle Mauritius.

L’intervento rientra nelle attività quotidiane di controllo contro i traffici illeciti svolte dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nello scalo aeroportuale varesino. A individuare i coralli sono stati i finanzieri del gruppo Malpensa insieme al personale dell’ufficio locale Uadm Lombardia 3, impegnati nei controlli sui passeggeri in arrivo dall’estero.

Durante le verifiche, effettuate anche sulla base di mirate analisi di rischio, è stata scoperta nei bagagli della coppia un’intera colonia composta da otto esemplari appartenenti all’ordine “scleractinia”. Si tratta di una specie tutelata dalla Convenzione internazionale di Washington Cites, che regola il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Gli accertamenti merceologici eseguiti dai militari hanno evidenziato particolari caratteristiche, tra cui odore e colorazione, che farebbero pensare a una recentissima estirpazione dalla barriera corallina. Una pratica che, se diffusa, contribuisce al progressivo impoverimento degli ecosistemi marini.

Poiché i coralli erano privi dei certificati di origine o delle licenze previste dalla normativa internazionale, gli esemplari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Ai due passeggeri è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa di 5 mila euro.

