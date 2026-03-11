Città

SARONNO – Oggi la scomparsa di monsignor Angelo Centemeri, “storico” prevosto della città di Saronno. Questo il messaggio di cordoglio della sindaca Ilaria Pagani, anche a nome di tutta l’Amministrazione civica.

La notizia della scomparsa di monsignor Angelo Centemeri ci addolora profondamente. Con affetto ricordiamo una figura che per tanti anni è stata vicina alla nostra comunità, accompagnandone la vita con discrezione e attenzione. Per venticinque anni, dal 1982 al 2007, è stato prevosto della città e ha saputo essere molto più di una guida spirituale: per tanti saronnesi è stato un punto di riferimento umano, una presenza discreta ma costante, capace di stare accanto alle persone nei momenti importanti della vita della comunità.

Il suo modo di vivere il sacerdozio era fatto di ascolto, dialogo e attenzione verso gli altri. Durante il suo ministero sono nate realtà importanti per la città, come Radio Orizzonti e la mensa solidale Amici di Betania, segni concreti della sua attenzione verso chi viveva momenti di difficoltà. Una presenza rassicurante per la nostra comunità, tanto che il Comune di Saronno nel 2005 gli conferì la benemerenza “La Ciocchina”.

Anche dopo aver lasciato l’incarico di prevosto ha continuato a essere vicino alla comunità saronnese, partecipando alla vita della città con quella semplicità e quella generosità che lo hanno sempre contraddistinto. Personalmente conserverò il ricordo di una persona capace di trasmettere serena e umanità, sempre con uno sguardo attento verso gli altri.

A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Saronno esprimo vicinanza e cordoglio alla comunità pastorale e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Ilaria Pagani

Sindaca di Saronno

