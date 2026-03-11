Saronnese

GERENZANO – Si scioglie il direttivo dell’associazione “I Colori di Gerenzano”, realtà che organizza il Palio di Gerenzano e diversi eventi nel corso dell’anno in paese. La decisione arriva dopo le dimissioni, con effetto immediato, di sette consiglieri.L’annuncio è stato diffuso nelle scorse ore dalla stessa associazione attraverso una comunicazione pubblicata sui social. In base a quanto previsto dallo statuto, e in particolare dall’articolo 32, le dimissioni rendono automaticamente sciolto l’attuale direttivo e aprono la strada alla convocazione di nuove elezioni.

I consiglieri dimissionari sono Roberta Angaroni, Antonella Angaroni, Giulia Bombelli, Eleonora Guzzetti, Lucia Lauterio, Simone Vanzulli e Matteo Taverna. Nella comunicazione firmata dalla presidente Eleonora Guzzetti si precisa che seguiranno aggiornamenti una volta avviato il percorso che porterà alla scelta del nuovo direttivo.

L’associazione “I Colori di Gerenzano” è conosciuta soprattutto per l’organizzazione del Palio di Gerenzano, uno degli appuntamenti più partecipati della vita cittadina, oltre che per altre iniziative e manifestazioni promosse durante l’anno.

(foto archivio del Palio di Gerenzano)

