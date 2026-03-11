I più letti di ieri: lite nel Retrostazione, notifiche su app per Saronno Servizi e incidente mortale
11 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 10 marzo, spiccano diversi fatti di cronaca, tra tensioni nel Retrostazione, un episodio che ha creato timori lungo la strada dell’ex Greenland e un tragico incidente stradale nella notte. Non sono mancati anche aggiornamenti su servizi digitali e momenti di confronto pubblico sulla giustizia.
Una violenta lite per motivi sentimentali è scoppiata nel retrostazione, dove durante lo scontro è comparso anche un oggetto contundente. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Saronno, violenta lite per questioni di cuore nel Retrostazione: spunta anche un oggetto contundente
Momenti di paura lungo la strada dell’ex Greenland quando un uomo è improvvisamente sbucato dal bosco vicino alla carreggiata. L’episodio ha sorpreso gli automobilisti di passaggio, generando preoccupazione tra chi percorre abitualmente la zona.
Cesate: un uomo sbucato dal bosco, paura lungo la strada dell’ex Greenland
Importante novità per i cittadini: gli atti gestiti da Saronno Servizi non arriveranno più tramite raccomandata ma direttamente sullo smartphone. Il nuovo sistema punta a rendere più rapida e semplice la comunicazione con gli utenti.
Addio raccomandate: gli atti di Saronno Servizi arrivano direttamente sullo smartphone
Tragico incidente nella notte a Gorla Minore, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava. L’impatto si è rivelato fatale nonostante l’intervento dei soccorsi.
Perde il controllo dello scooter nella notte: schianto fatale per un 56enne a Gorla Minore
Grande partecipazione all’incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, con la sala Bovindo gremita e oltre un’ora di domande da parte dei cittadini presenti, segno di forte interesse per il tema.
Referendum sulla giustizia, sala Bovindo piena e oltre un’ora di domande dei cittadini
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09