LAZZATE – E’ stato approvato dalla maggioranza in consiglio comunale il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Lazzate: quasi 10 milioni di entrate e uscite, investimenti per 2,8 milioni e tasse invariate. Il consiglio comunale di Lazzate ha approvato il documento unico di programmazione

(Dup) e il Bilancio di previsione 2026-2028, pari complessivamente a 9 milioni e 757mila euro. Un documento che, come sottolineato dall’Amministrazione, traduce il programma di mandato in obiettivi concreti, mantenendo equilibrio dei conti e pressione fiscale invariata.

Restano confermate le aliquote Imu, principale entrata del Comune, e l’addizionale Irpef allo 0,7%, con esenzione per i contribuenti con Isee fino a 15mila euro. Invariate anche le tariffe dei servizi a domanda individuale, che rimangono calmierate. Importante la quota destinata agli investimenti: 2,8 milioni di euro tra opere pubbliche e manutenzioni straordinarie. A questi si aggiungono 3,1 milioni di euro per spese legate a manutenzioni ordinarie, scuole, sostegno sociale e abbattimento delle rette di asili nido e scuola dell’infanzia. Il bilancio prevede inoltre risorse a sostegno delle manifestazioni

cittadine, con l’obiettivo di mantenere Lazzate un borgo vivo, dinamico e accogliente.

Sul fronte del personale, la spesa si attesta attorno al milione di euro, pari a circa il 20% della spesa corrente, comprensiva dei significativi adeguamenti contrattuali introdotti quest’anno. Previste anche l’assunzione di un operaio e di un’unità per il servizio tecnico. Tra le opere strategiche, un nuovo tratto di Greenway finanziato con le compensazioni di Pedemontana e realizzato in collaborazione con il Parco delle Groane: una pista ciclabile a nord di Lazzate, da est a ovest. Prevista anche la prima tranche operativa del progetto Lazzate 2030, con l’auspicio di portare a gara il primo lotto entro l’anno.

Ci sono poi 160mila euro per la manutenzione del patrimonio comunale e 140mila euro per il nuovo parcheggio di via Laratta dove verrà realizzato anche un campo di calcio a 9. In fase di ultimazione il nuovo asilo nido comunale, per il quale è in corso la ricerca del soggetto gestore. In programma anche uno studio per interventi viabilistici nelle vie Dante, Kennedy e Libertà. “Con orgoglio presentiamo un bilancio sano – sottolinea il vicesindaco e assessore al Bilancio, Loredana Pizzi– con un indice di indebitamento dello 0,1%, praticamente nullo. Il Comune, inoltre, paga i fornitori con puntualità tale da non rendere necessario l’accantonamento al fondo di garanzia”.

Tra le azioni già avviate, una bonifica massiva sugli immobili e una scansione completa del territorio in sinergia tra Polizia locale, Ufficio tecnico e Ufficio tributi allo scopo di regolarizzare tutte le posizioni. “Siamo rimasti tra i pochi Comuni a non avere portato l’addizionale Irpef al massimo consentito dalla legge e quando abbiamo introdotto l’aumento, l’anno scorso, fermandoci allo 0,7 per mille, lo abbiamo giustificato con l’aumento della spesa sociale a

cui fare fronte per mantenere alto lo standard dei servizi” -ha sottolineato il sindaco Andrea Monti. “Quest’anno riusciamo a mantenere in pareggio il bilancio senza ulteriori ritocchi sulle entrate, grazie ad una attenzione costante alle spese e senza rinunciare ad investire per una Lazzate sempre più bella, accogliente, sicura e funzionale”.

