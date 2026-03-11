Comasco

TURATE – Il cineteatro dell’oratorio San Luigi ha ospitato sabato 7 marzo il secondo atteso appuntamento della rassegna Turate Jazz Nights 26. Protagonista della serata, iniziata alle 18.30, è stato il prestigioso “Travels Quartet” guidato dal contrabbassista Attilio Zanchi, che ha regalato al pubblico un raffinato omaggio alla musica di Pat Metheny.

L’evento ha visto alternarsi sul palco musicisti di altissimo profilo tecnico ed espressivo. Oltre alla solida direzione ritmica di Attilio Zanchi al contrabbasso, la formazione ha schierato Gianni Azzali ai sassofoni e al flauto, Michele Decorato al pianoforte e Francesco D’Auria alla batteria. Insieme, i quattro artisti hanno saputo reinterpretare le atmosfere del celebre chitarrista americano, trasformando l’oratorio di via Tinelli in un vero e proprio tempio del jazz contemporaneo.

(foto di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09