SARONNO – Mercoledì 11 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite per gran parte del giorno, con una tendenza a condizioni più aperte e luminose nel corso della serata.

Nel dettaglio, il mattino inizierà con cieli irregolarmente nuvolosi, con spazi soleggiati che si alterneranno a passaggi di nuvolosità medio-bassa. Nel corso delle ore centrali la copertura nuvolosa potrà risultare a tratti più compatta, ma senza precipitazioni previste. Nel pomeriggio il tempo rimarrà stabile con nuvole alternate a momenti di cielo parzialmente sereno, mentre verso sera si assisterà a un progressivo miglioramento con schiarite più ampie.

Per quanto riguarda le temperature, i valori si manterranno su livelli tipici del periodo: la temperatura minima registrata sarà di circa 8°C mentre la massima raggiungerà i 14°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino proverranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudovest. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia la giornata sarà nel complesso caratterizzata da una diffusa nuvolosità dovuta a infiltrazioni umide che interessano la regione. Sulle pianure e sulle aree pedemontane prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti per buona parte della giornata, con alcune aperture più ampie dal tardo pomeriggio. Sulle aree alpine e prealpine la nuvolosità sarà frequente ma generalmente senza fenomeni significativi, con qualche schiarita in serata soprattutto sui settori occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

