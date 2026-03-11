Comasco

MOZZATE – Un controllo della polizia locale partito da una segnalazione dei varchi di lettura targhe ha portato alla scoperta di un decreto di espulsione a carico di un uomo fermato mentre guidava un’auto senza assicurazione. L’episodio risale alla mattinata di sabato 7 marzo in via Varese.

A individuare il veicolo sono stati i sistemi automatici di controllo del traffico che hanno segnalato il passaggio di un’auto risultata priva di copertura assicurativa. La pattuglia della polizia locale di Mozzate ha quindi fermato il mezzo per un controllo.

Alla guida è stato identificato un uomo di origine marocchina. Durante gli accertamenti è emerso che nei suoi confronti risultava già emesso da tempo un decreto di espulsione dal territorio nazionale. La posizione è stata verificata attraverso le banche dati a disposizione degli agenti. L’intervento è stato effettuato dalla polizia locale di Mozzate guidata dal comandante Gabriele Airoldi.

