Saronnese

ORIGGIO – Hanno preso ufficialmente il via i lavori per la creazione della “Porta del Parco dei Mughetti“, un progetto ambizioso destinato a cambiare il volto della periferia di Origgio. Il cantiere, situato strategicamente in fondo a via Di Vittorio, segna la nascita di un’importante area di transizione concepita per collegare armoniosamente il tessuto urbano con il paesaggio agricolo e forestale circostante.

L’intervento si sviluppa lungo il percorso che conduce al Bosco Borromeo e prevede la trasformazione di un’area precedentemente non valorizzata in un ecosistema ricco e variegato. Il progetto architettonico e naturalistico prevede la realizzazione di diverse zone tematiche: un bosco di nuova piantumazione, un’area umida e un filare di alberi da frutto scelti tra le varietà antiche del territorio, con l’obiettivo di recuperare specie arboree quasi dimenticate.

Un elemento distintivo della nuova Porta del Parco sarà la creazione di un prato stabile. Questo spazio non sarà semplicemente un tappeto erboso, ma verrà arricchito attraverso l’uso di “fiorume” autoctono, ovvero sementi raccolte direttamente nei prati locali. Questa tecnica permetterà di preservare l’integrità genetica delle specie vegetali della zona, garantendo una fioritura naturale e resistente, capace di offrire un rifugio sicuro per la fauna locale e gli insetti impollinatori.

I lavori, attualmente in corso, rappresentano un passo fondamentale per la valorizzazione del Plis (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) dei Mughetti, offrendo ai cittadini un nuovo punto di accesso privilegiato alla natura, proprio alle porte della città

(foto dalla pagina Facebook del Parco dei Mughetti di Origgio)

