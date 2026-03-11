Città

SARONNO – Non gioielli o contanti ma portafogli lasciati nelle auto e trasformati in pacchetti di sigarette. È l’insolito episodio di furto avvenuto negli ultimi giorni nel primo tratto di via Roma, dove un ladro avrebbe passato in rassegna diversi cortili durante la notte.

Secondo le testimonianze raccolte tra i residenti, il malvivente avrebbe controllato una dopo l’altra le auto parcheggiate nei cortili tra l’incrocio con via Manzoni proseguendo verso la periferia. Dopo aver scavalcato le recinzioni in alcuni casi avrebbe trovato all’interno dei veicoli portafogli o carte di credito lasciate dagli automobilisti.

Con le carte recuperate si sarebbe poi recato in alcune tabaccherie della zona, in particolare in via Padre Monti e in via Marconi. Approfittando della possibilità di utilizzare la carta contactless per piccoli importi senza digitare il pin, avrebbe acquistato diversi pacchetti di sigarette.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine sia da alcuni residenti che si sono accorti dei furti nelle proprie auto, sia dai titolari delle tabaccherie dove sono stati effettuati gli acquisti. In base alle prime segnalazioni sarebbero diversi i cittadini che si sono ritrovati con l’auto rovistata o con oggetti mancanti.

La speranza è che le immagini della videosorveglianza cittadina e quelle delle telecamere presenti nelle attività commerciali possano aiutare a identificare il responsabile e ricostruire con precisione i movimenti compiuti nella notte tra i cortili della via.

