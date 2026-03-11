Cronaca

SARONNO – Incidente stradale questa mattina a Saronno, in viale Prealpi, all’altezza del civico 122. L’allarme è scattato alle 8.20 per uno scontro tra un’auto e una moto. Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo di 18 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base della Croce Azzurra Rovellasca, allertata dalla centrale operativa di Areu 118. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Saronno per i rilievi e per gestire la viabilità nella zona.

Il giovane è stato soccorso in codice verde e successivamente trasportato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato poco dopo per accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

