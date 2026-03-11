Città

SARONNO – Volti, storie e tanta voglia di correre: la Stramatteotti inizia a scaldare i motori e lo fa partendo da chi, ogni anno, rende possibile una delle stracittadine più amate della città.

In vista dell’edizione in programma domenica 12 aprile, prende il via una nuova iniziativa social dedicata al cuore organizzativo della manifestazione. Grazie alla collaborazione con l’associazione Il Gabbiano, che cura la grande classica delle stracittadine saronnesi, ilSaronno racconterà il dietro le quinte dell’evento attraverso le storie di chi la costruisce.

Saranno nove i volti dell’organizzazione protagonisti di questo racconto: volontari, collaboratori e figure storiche della Stramatteotti che condivideranno ricordi, curiosità e aneddoti legati alle passate edizioni. Racconteranno come è nata la loro partecipazione, quali incarichi svolgono durante la corsa e cosa significa per loro contribuire a un appuntamento che negli anni è diventato parte della vita del quartiere.

Ogni storia sarà pubblicata sui canali social di ilSaronno – Instagram, TikTok e Facebook – con brevi video e racconti pensati per far conoscere il lato più umano dell’organizzazione. Un modo per avvicinare il pubblico alla manifestazione e per ricordare che dietro ogni evento ci sono persone, passioni e tanto lavoro condiviso.

Le uscite seguiranno un ritmo semplice e vicino alla vita del quartiere: giovedì, domenica e ogni volta che ci sarà un po’ di voglia di correre e di vivere Stramatteotti. Un percorso di avvicinamento alla corsa del 12 aprile fatto di volti, memoria e spirito di comunità.

La Stramatteotti non è solo una gara podistica: è una festa di quartiere, un momento di incontro tra generazioni e un simbolo della vitalità della città. Raccontare le persone che la rendono possibile significa anche celebrare lo spirito di collaborazione che continua a far correre Saronno, anno dopo anno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09