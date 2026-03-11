iltra2

TRADATE – Serata dedicata alla montagna e alle escursioni nelle Prealpi varesine alla Biblioteca Frera di Tradate, che ospiterà un incontro con l’autore Samuele Salvia. L’appuntamento è in programma domani giovedì 12 marzo alle 20.45 alla biblioteca Frera di Tradate, in via Zara 37, nell’ambito della rassegna “Incontro con l’autore”.

Protagonista della serata sarà Samuele Salvia, viaggiatore e travel blogger, che presenterà il suo libro “Le Prealpi varesine: 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino”. Il volume propone una selezione di itinerari alla scoperta dei percorsi e dei panorami tra la provincia di Varese e il vicino territorio svizzero. Nel corso dell’incontro l’autore racconterà il progetto del libro e le esperienze di viaggio che lo hanno portato a raccogliere cinquanta proposte di escursione nelle Prealpi, tra natura, paesaggi e sentieri del territorio.

Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare il libro. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Frera di Tradate, in via Zara 37, telefono 0331841820, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto: Samuele Salvia)

11032026