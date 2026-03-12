Primo piano

SARONNO – “La scomparsa di Don Angelo Centemeri rappresenta per la nostra città e, in modo particolare, per l’associazione Amici di Betania, un momento di profonda tristezza ma anche di sincera gratitudine. Contribuì alla nostra fondazione e oggi sentiamo il dovere e l’emozione di ricordare un sacerdote che ha lasciato un segno profondo nella vita sociale e caritativa di Saronno”.

Inizia così la nota di cordoglio e lutto dell’associazione saronnese fondata proprio all’ex prevosto scomparso ieri mercoledì 11 marzo.

Negli anni in cui fu prevosto della città, a partire dagli anni Ottanta, Don Angelo seppe guardare con attenzione e sensibilità alle situazioni di fragilità presenti nella nostra comunità. Da quella attenzione concreta nacque l’intuizione di creare un luogo dove nessuno si sentisse escluso, dove il bisogno materiale incontrasse prima di tutto accoglienza e dignità.

Fu così che prese forma l’esperienza di Amici di Betania, oggi conosciuta da tutti come la Mensa dei Poveri di Saronno. Don Angelo non si limitò a promuovere l’iniziativa: la accompagnò passo dopo passo, con la discrezione e la forza che gli erano proprie. Seppe coinvolgere e mettere in relazione realtà diverse della città — la Caritas, la Compagnia delle Opere, le parrocchie e tanti cittadini di buona volontà — creando una rete di solidarietà che negli anni è diventata sempre più solida.

Ricordiamo in modo particolare la sua presenza accanto ai volontari. Nei momenti di fatica o di scoraggiamento non mancava mai una parola di incoraggiamento, uno sguardo fiducioso, la capacità di ricordarci il senso profondo di ciò che stavamo facendo. Per lui la Mensa non era soltanto un servizio: era un segno concreto di comunità, un luogo in cui la carità diventava incontro, ascolto e responsabilità condivisa.

Grazie alla sua visione e alla sua capacità di unire, la Mensa dei Poveri è diventata nel tempo un punto di riferimento e di raccordo tra le opere caritative della città, i servizi sociali e le istituzioni impegnate ad affrontare le diverse forme di disagio. Questo spirito di collaborazione, che oggi consideriamo quasi naturale, è stato in gran parte il frutto della sua lungimiranza e della sua instancabile fiducia nelle persone.

Tutti noi desideriamo esprimere una gratitudine profonda per quanto Don Angelo ha saputo seminare. Alcuni giorni fa in uno degli ultimi momenti di lucidità ha detto a Carla: “Sono arrivato alla fonte” e noi siamo certi che da quella fonte continuerà a guidarci con paterna benevolenza.

Continueremo a custodire e portare avanti quella intuizione di bene che lui ha saputo accendere, ricordando le parole del suo amatissimo Alessandro Manzoni: “Il bene si deve fare; e farlo spesso costa più che dirlo”.

