SARONNO – Non fiori ma donazioni al Fondo cittadino di solidarietà: è questo l’invito rivolto a chi vorrà ricordare monsignor Angelo Centemeri, storico prevosto di Saronno, i cui funerali saranno celebrati sabato 14 marzo alle 10 nella chiesa Prepositurale.

A darne annuncio sono la comunità pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno, il fratello Agostino Centemeri con la famiglia e la casa di riposo “Giulio Gianetti”. Il sacerdote si è spento mercoledì 11 marzo all’età di 96 anni, dopo oltre settant’anni di sacerdozio.

Monsignor Angelo Centemeri è stato una figura molto amata dalla comunità saronnese. Nato il 2 aprile 1930 a Sesto San Giovanni, fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1955 nel Duomo di Milano da Giovanni Battista Montini, destinato pochi anni dopo a diventare papa Paolo VI. Dopo diverse esperienze pastorali arrivò a Saronno nel 1982, dove fu nominato prevosto.

Per venticinque anni ha guidato la comunità cittadina, accompagnando generazioni di fedeli e partecipando attivamente alla vita della città. Nel 2007 concluse il suo incarico di prevosto ma rimase un punto di riferimento per molti saronnesi, continuando a partecipare alla vita ecclesiale e alle iniziative della comunità.

Negli ultimi anni era ospite della casa di riposo “Giulio Gianetti”. Sabato mattina la città gli darà l’ultimo saluto nella Prepositurale, la chiesa che per tanti anni è stata il cuore della sua missione pastorale.

Nel necrologio diffuso dalla comunità pastorale viene indicato anche un gesto concreto per ricordarlo: a chi desidera rendergli omaggio è chiesto di non portare fiori ma di destinare eventuali offerte al Fondo cittadino di solidarietà, iniziativa che sostiene le persone e le famiglie in difficoltà.

(per la foto di copertina si ringrazia Edio Bison)

Tra fede, città e comunità: la vita di monsignor Angelo Centemeri nelle immagini

