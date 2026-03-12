SARONNO – Una bicicletta abbandonata tra i sassi del torrente e, a pochi metri di distanza, un mazzo di fiori ancora avvolto nella carta rossa. Una scena decisamente insolita quella segnalata da un residente nel Lura, all’angolo tra via Marconi e via Filippo Reina.

Le immagini mostrano chiaramente una bici finita nell’acqua bassa del torrente, incastrata vicino alla riva. Poco più in là, tra i ciottoli e l’acqua limpida, si nota anche il mazzo di fiori. Un accostamento curioso che non è passato inosservato a chi passeggiava nella zona.

“Sembrava quasi una scena romantica finita male” commenta con ironia il cittadino che ha inviato la segnalazione.

Difficile dire come i due oggetti siano finiti nel Lura. Potrebbe trattarsi di un gesto di incuria, di una bravata o semplicemente di oggetti trascinati lì dopo essere stati abbandonati poco distante.

Di certo la scena ha strappato più di un sorriso tra i residenti: tra la bicicletta e il mazzo di fiori qualcuno ha già scherzato parlando di “una storia d’amore finita nel torrente”. Resta però l’ennesimo episodio che ricorda quanto il Lura venga ancora troppo spesso trattato come un luogo dove lasciare rifiuti.

