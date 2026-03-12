Calcio

LODI – L’ex allenatore del Fbc Saronno, Fabio Tibaldo, è il nuovo allenatore del Fanfulla. Nella scorsa stagione Tibaldo aveva guidato i saronnesi nella parte finale della stagione, con buoni risultati ed era stato confermato per la nuova stagione in Eccellenza, dove è rimasto per la prima parte dell’annata, poi la separazione dal Fbc. Nelle scorse ore, nell’ambito di un rinnovamento tecnico che ha riguardato anche altri ruoli, il Fanfulla ha chiamato Tibaldo alla guida della propria squadra maggiore, anc’essa militante in Eccellenza (ma in un girone diverso rispetto al Fbc).

Questo il comunicato ufficiale del club calcistico di Lodi, che è impegnata nella lotta per la salvezza.

L’Asd Fanfulla è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Fabio Tibaldo. Nato a Legnano nel 1971, mister Tibaldo porta a Lodi un bagaglio di grande esperienza, maturata in decenni vissuti sul rettangolo verde. Da calciatore, nel ruolo di difensore, ha calcato palcoscenici professionistici importanti vestendo, tra le altre, le maglie di Pro Patria, Monza (in Serie B), Treviso e Solbiatese. Una volta intrapresa la carriera da allenatore, si è distinto per la sua capacità di far crescere i giocatori e creare un forte senso di appartenenza. Dopo l’ottimo lavoro svolto a livello giovanile, tra cui spiccano le stagioni all’Academy Legnano, Tibaldo si è affermato alla guida delle prime squadre. Reduce dall’esperienza sulla panchina del Fbc Saronno in Eccellenza, arriva oggi al Fanfulla portando con sé la grinta e la determinazione necessarie per affrontare le prossime sfide. Tutta la società, a partire dalla dirigenza fino allo staff, augura a mister Tibaldo un caloroso benvenuto a Lodi e i migliori auguri di buon lavoro.

(foto Andrea Elli: mister Fabio Tibaldo)

