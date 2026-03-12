Comasina

CESANO MADERNO – Dopo aver ospitato lo scorso anno l’arrivo di tappa del Giro d’Italia, Cesano Maderno si prepara ad accogliere un nuovo evento sportivo di rilievo: il Giro Handbike, tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate al ciclismo paralimpico. La città brianzola ospiterà una delle tappe della sedicesima edizione della competizione domenica 21 giugno. La gara farà parte di un calendario che toccherà diverse città italiane prima della finale prevista nel mese di ottobre.

Il sindaco Gianpiero Bocca ha sottolineato il valore sportivo e simbolico dell’iniziativa. “Dopo aver ospitato lo scorso anno l’arrivo del Giro d’Italia, la nostra città si prepara ad accogliere un altro grande evento sportivo: il Giro Handbike, una delle manifestazioni più importanti del ciclismo paralimpico a livello internazionale” ha dichiarato il primo cittadino.

Bocca ha evidenziato anche il significato dell’evento dal punto di vista sociale: “Sarà una giornata di grande sport ma anche un momento dal forte valore simbolico. Il Giro Handbike rappresenta infatti un messaggio potente di inclusione, determinazione e superamento delle barriere, valori che lo sport sa trasmettere come pochi altri”.

Accogliere la competizione, ha aggiunto il sindaco, significa portare in città atleti di alto livello e storie di grande impegno sportivo e umano. “Accogliere questa manifestazione significa portare in città atleti straordinari, storie di coraggio e un esempio concreto di come lo sport possa unire le persone e promuovere una cultura dell’inclusione”.

Il primo cittadino ha infine rivolto un invito alla cittadinanza: “Sarà una bella occasione per tutta la comunità: invito i cittadini a partecipare e a sostenere lungo il percorso gli atleti che renderanno questa giornata davvero speciale”.

