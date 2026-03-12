Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Venerdì 6 marzo grande successo per la giornata del Verde pulito organizzata da parte del Comune di Caronno Pertusella, in collaborazione con il consorzio Parco del Lura. Quest’anno per la prima volta l’iniziativa è stata pensata coinvolgendo le aziende del territorio che sono state chiamate a loro volta a chiedere ai propri dipendenti la partecipazione alla tradizionale attività di plogging, pulizia del territorio.

All’appuntamento, fissato alle 12 di venerdì 6 marzo in via Enrico Fermi, hanno aderito, coinvolgendo complessivamente circa 60 persone e tre aziende del territorio. Ai partecipanti sono stati forniti: sacchi, racchette per la raccolta e copertura assicurativa. L’attività è durata un paio d’ore, i partecipanti hanno ripulito con entusiasmo le aree verdi e i margini delle strade che attraversano la zona industriale posta al confine con Saronno .

Preziosissimo anche il supporto degli Ecovolontari, che hanno preso parte all’iniziativa guidando gli altri partecipanti durante le attività

Al termine della mattinata l’assessore Daniele Rosara ha voluto ringraziare personalmente i partecipanti e le aziende che hanno scelto di aderire, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento sempre più ampio nelle iniziative dedicate alla tutela del territorio. Nel suo intervento ha ricordato come l’Amministrazione Comunale porti avanti da anni attività di sensibilizzazione ambientale, rivolte soprattutto ai più giovani, e come questa nuova formula rappresenti un passo significativo per coinvolgere anche il mondo degli adulti.

Ha inoltre anticipato che, in occasione dell’ormai tradizionale settimana dedicata all’Ambiente che si terrà dall’8 al 17 di maggio, verrà proposta un’altra attività analoga dedicata in primo luogo ai ragazzi ma aperta comunque a tutta la comunità, con un invito speciale rivolto anche ai partecipanti dell’iniziativa del 6 marzo, affinché possano continuare a essere protagonisti attivi della cura del territorio.

Durante quella stessa settimana sarà inoltre previsto anche un momento pubblico di ringraziamento, che si terrà in occasione di una serata dedicata alla presentazione dei cortometraggi realizzati su tematiche ambientali da parte degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado Alcide De Gasperi.

Una giornata partecipata, concreta e ricca di significato, che conferma l’impegno della comunità Caronnese verso un ambiente più pulito e una cittadinanza sempre più consapevole. La prima tappa di un percorso che, proseguirà nei prossimi mesi, con momenti di coinvolgimento dedicati a tutta la città.