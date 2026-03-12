Eventi

SARONNESE – Domenica 15 marzo i comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano chiamano a raccolta i propri cittadini per una mattinata dedicata interamente al volontariato ambientale e alla pulizia dei sentieri locali. L’iniziativa, che si svolgerà sotto l’egida del Plis dei Mughetti, mira a coinvolgere attivamente la popolazione nella rimozione dei rifiuti e nel decoro urbano, con un piano d’azione coordinato che toccherà diversi punti strategici della zona.

La giornata inizierà con orari leggermente sfalsati a seconda della località: il primo appuntamento è fissato a Uboldo per le 8.30 alla Cascina Leva in via Cerro 251, dove i partecipanti potranno registrarsi e condividere un caffè di benvenuto prima dell’avvio delle operazioni, previsto per le 9. Contemporaneamente, alle 9, si apriranno i ritrovi anche a Origgio, all’esterno della biblioteca comunale in via ai Boschi, a Cerro Maggiore nel parcheggio del centro sportivo di via Asiago e a Gerenzano all’ingresso del Parco degli Aironi in via Inglesina.

In ogni centro, le prime fasi della mattinata serviranno alla distribuzione del materiale operativo fornito direttamente dalle amministrazioni e alla formazione delle squadre di intervento. La pulizia vera e propria si protrarrà fino a mezzogiorno, seguita da un momento conviviale: a Origgio i volontari si ritroveranno alle 12.30 alla Baita degli Alpini in via Piantanida per il pranzo, mentre a Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano l’impegno si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti intorno alle 12.15.

Il successo di questa giornata ecologica poggia su una fitta rete di collaborazioni locali. A Origgio scenderanno in campo il Gruppo Cacciatori, gli Alpini, la Pro Loco e tutte le realtà aderenti, mentre Uboldo vedrà il supporto della Protezione Civile, di Avis, Eco 90, Acli e dell’associazione Tennis Tavolo. A Cerro Maggiore il coordinamento si avvarrà dell’aiuto di Agesp Spa, delle Cave di San Lorenzo e di diverse aziende agricole locali come Paleari Massimo, Gasparri, Cerrese e Cerealit. Infine, a Gerenzano, l’organizzazione farà perno sulle cooperative Ardea onlus e Il Granello.

Per partecipare in sicurezza, gli organizzatori raccomandano l’uso del gilet ad alta visibilità e ricordano che i minori dovranno essere necessariamente accompagnati da un adulto. In caso di condizioni meteo avverse che dovessero rendere impossibile lo svolgimento delle attività, l’intera manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva, il 22 marzo 2026, con le medesime modalità.

(foto d’archivio)

