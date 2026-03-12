I più letti di ieri: lutto per Centemeri, furti nelle auto in via Roma, colpo di scena al palio Gerenzano e novità alla festa del voto
12 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 11 marzo, oltre al lutto per la scomparsa dell’ex prevosto Angelo Centemeri, spiccano episodi di cronaca con i furti nelle auto in via Roma e l’uso delle carte rubate per acquistare sigarette. Attenzione anche alla vita associativa con il cambio nel direttivo dei Colori di Gerenzano e alle iniziative sociali e civiche sul territorio.
Cordoglio in città per la scomparsa di monsignor Angelo Centemeri, storico prevosto molto amato dai fedeli, ricordato per il suo lungo impegno pastorale e per il legame con la comunità locale.
Si è spento monsignor Angelo Centemeri amatissimo ex prevosto di Saronno
Fa discutere la segnalazione di furti nelle auto parcheggiate in via Roma: dopo aver sottratto carte di pagamento dai veicoli, il ladro le avrebbe utilizzate poco dopo per acquistare sigarette.
Saronno, furti nelle auto in via Roma: ladro usa le carte rubate per comprare sigarette
All’associazione I colori di Gerenzano si apre una nuova fase: il direttivo si è sciolto e l’assemblea dei soci sarà chiamata a eleggere una nuova guida.
Gerenzano: si scioglie il direttivo dell’associazione “I Colori di Gerenzano”, si andrà a nuove elezioni
In occasione dell’8 marzo i Giovani democratici sono scesi in piazza con un’iniziativa pubblica per sensibilizzare sul tema delle discriminazioni di genere, indicando nel patriarcato il principale problema culturale da affrontare.
8 marzo a Saronno, i Giovani democratici in piazza: “Il vero nemico è il patriarcato”
Rinasce la tradizione della donazione della “buona cera” per la festa del voto: cittadini e associazioni hanno partecipato riportando in vita un gesto storico legato alla comunità.
Festa del Voto, rinasce una tradizione: la donazione di “buona cera” anche da cittadini e associazioni
