SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 11 marzo, oltre al lutto per la scomparsa dell’ex prevosto Angelo Centemeri, spiccano episodi di cronaca con i furti nelle auto in via Roma e l’uso delle carte rubate per acquistare sigarette. Attenzione anche alla vita associativa con il cambio nel direttivo dei Colori di Gerenzano e alle iniziative sociali e civiche sul territorio.

Cordoglio in città per la scomparsa di monsignor Angelo Centemeri, storico prevosto molto amato dai fedeli, ricordato per il suo lungo impegno pastorale e per il legame con la comunità locale.

Fa discutere la segnalazione di furti nelle auto parcheggiate in via Roma: dopo aver sottratto carte di pagamento dai veicoli, il ladro le avrebbe utilizzate poco dopo per acquistare sigarette.

All’associazione I colori di Gerenzano si apre una nuova fase: il direttivo si è sciolto e l’assemblea dei soci sarà chiamata a eleggere una nuova guida.

In occasione dell’8 marzo i Giovani democratici sono scesi in piazza con un’iniziativa pubblica per sensibilizzare sul tema delle discriminazioni di genere, indicando nel patriarcato il principale problema culturale da affrontare.

Rinasce la tradizione della donazione della “buona cera” per la festa del voto: cittadini e associazioni hanno partecipato riportando in vita un gesto storico legato alla comunità.

