Città

SARONNO – “Non so come dirlo…” è una di quelle frasi che ogni insegnante si sente ripetere quotidianamente in classe dai suoi alunni. Non solo in occasione delle interrogazioni, ma anche durante quei momenti di discussione e confronto in cui i ragazzi sono chiamati ad esprimere a parole il loro pensiero e il loro punto di vista. “Non so come dirlo” potrebbe essere, a tutti gli effetti, il manifesto di un’età, quella dell’adolescenza e della preadolescenza, in cui pensieri, emozioni e sentimenti nuovi pulsano dentro, premono per uscire, ma mancano le parole per esprimerli. A volte si è bloccati dal pudore, dalla vergogna, dalla paura del giudizio altrui; altre volte, più semplicemente, dalla difficoltà di riuscire a mettere a fuoco, riconoscere e dare un nome a quello che si vive dentro”.

Così i docenti Michele Sambrotta, Alessandra Calvanese, Sara Ivanov e Veronica Ghiddi iniziano a raccontare il progetto portato avanti con il progetto Festival Giorni Diversi.

Nella nostra esperienza di insegnamento ci siamo resi conto che, tra i banchi di scuola, può emergere uno spazio di incontro importante tra i ragazzi e il loro mondo interiore: la poesia.

Riconoscersi in un verso altrui; rubarlo, farlo proprio; ricombinare le parole per creare significati nuovi: la poesia può diventare un potente mezzo per conoscere sé stessi e farsi conoscere dagli altri, sperimentando appieno le potenzialità del nostro linguaggio.

Da qui la proposta, ai nostri studenti della scuola media Bascapè, di un progetto incentrato sulla poesia, che ha previsto un laboratorio di lettura e scrittura poetica in classe e che prosegue con un concorso di scrittura inserito nel festival Giorni diVersi dal titolo “Penso scrivo sento. Divento. Metamorfosi in corso”.

Tra gli alunni c’è chi ha accolto con entusiasmo questa possibilità; chi invece ha esitato, ma poi ha vinto la sua timidezza; chi inizialmente è stato riluttante ma, alla fine, ci ha stupito con i suoi versi. E noi abbiamo imparato che tutti hanno qualcosa di importante da dire, spetta a noi fornire l’occasione e gli strumenti per farlo.

Invitiamo tutti coloro che sono curiosi di scoprire gli esiti di questo percorso e leggere i componimenti scritti dai ragazzi alla premiazione che si terrà martedì 17 marzo alle 18 alla Sala Nevera.

Ringraziamo caldamente gli organizzatori e le organizzatrici del festival Giorni diVersi che hanno accolto con entusiasmo questa collaborazione. Ci auuriamo che questo possa essere, per i nostri studenti, il primo passo di un’“educazione alla poesia” intesa come capacità di esercitare un nuovo sguardo sulla realtà, sia esteriore che interiore, ed imparare, citando Christian Bobin, ad “abitare poeticamente il mondo”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09