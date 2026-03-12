Cronaca

SARONNO – Dalle parole agli sputi e poi alle mani: una lite nata per una frenata improvvisa è degenerata nel pomeriggio di sabato nella zona dell’ex Cantoni, richiedendo l’intervento della polizia locale.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato quando una famiglia – mamma, papà e un figlio minorenne – stava percorrendo la pista ciclabile di via Don Marzorati. Il ragazzo, attraversando la strada, ha costretto un’auto in transito con a bordo marito e moglie trentenni, a una brusca frenata.

Da quell’episodio è nato un acceso scambio di battute tra i due gruppi. La discussione sembrava però essersi conclusa rapidamente quando l’auto è ripartita. Poco dopo, però, la vettura si è dovuta fermare per un problema tecnico a poca distanza dal punto dell’alterco. In breve tempo i due coniugi sono stati raggiunti dalla famiglia con cui avevano discusso pochi minuti prima e il confronto è ripreso con toni ancora più accesi.La situazione è degenerata rapidamente: dalle parole si è passati agli sputi e poi alle mani. Una scena violenta e concitata che non è passata inosservata. Alcuni residenti affacciati alle finestre e diversi passanti hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno riportato la calma tra i presenti e raccolto le testimonianze dei protagonisti della lite.

Durante i controlli gli agenti hanno inoltre trovato nell’auto della coppia due mazze da baseball. I due trentenni non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti sulla presenza degli oggetti nel veicolo: per questo motivo nei loro confronti è scattata anche una denuncia per porto di arma impropria.

