Cronaca

LOMAZZO – Nuovo intervento della polizia locale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino. Sabato scorso gli agenti della polizia urbana, coordinati dal comandante Diego Rubicondo, hanno effettuato un controllo nell’area boschiva della Moronera, nei pressi della strada provinciale 23.

Durante le verifiche sono stati rinvenuti alcuni oggetti ritenuti riconducibili all’attività di spaccio e circa 20 grammi di cocaina. Gli agenti hanno inoltre individuato un bivacco abusivo all’interno del bosco, presumibilmente utilizzato da pusher e clienti, che verrà smantellato.

La sostanza sequestrata sarà ora sottoposta ad analisi presso il comando della Guardia di finanza di Como per stabilirne con precisione la composizione. In base ai risultati e agli sviluppi delle indagini potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge.

(foto archivio)

