SARONNO – Giovedì 12 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno si apre con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle ore del mattino. Nel corso della giornata è atteso un graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie dal pomeriggio fino a condizioni di cielo poco nuvoloso in serata.

Nelle prime ore della giornata la copertura nuvolosa sarà compatta e potrà dare luogo a precipitazioni deboli e intermittenti, con accumuli complessivi molto contenuti, stimati intorno a circa 0.3 millimetri. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà però ad attenuarsi grazie all’ingresso di aria più secca che favorirà progressive aperture del cielo, soprattutto dal pomeriggio.

Per quanto riguarda le temperature, la minima della giornata si attesterà intorno ai 6°C mentre la massima potrà raggiungere i 16°C nelle ore centrali e nel primo pomeriggio. I venti saranno generalmente deboli: al mattino soffieranno da Nord-Nordovest, mentre dal pomeriggio tenderanno a disporsi da Sudest. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

La situazione rientra in un contesto regionale caratterizzato dal graduale allontanamento della circolazione depressionaria che nelle ultime ore ha portato instabilità sulla Lombardia. Sulle basse pianure occidentali, area in cui rientra anche il Saronnese, la mattinata potrà ancora risultare molto nuvolosa con qualche debole pioggia, seguita però da un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Nelle altre zone della regione si alterneranno nuvole e schiarite, con fenomeni più presenti al mattino sulle pianure orientali e condizioni via via più stabili verso sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.