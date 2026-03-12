Città

SARONNO – Sala piena e persone anche sulla porta e nel corridoio per la riunione che si è tenuta ieri sera, mercoledì 11 marzo, nella sede di Legambiente in via Biffi. L’incontro è stato organizzato per fare il punto sul problema dei cattivi odori che da anni interessano la zona di Saronno sud e parte di Caronno Pertusella e che recentemente hanno segnato un netto peggioramento.

Durante la serata i rappresentanti di Legambiente hanno ricostruito quanto emerso nell’ultimo tavolo di confronto con i comuni di Saronno e Caronno Pertusella, insieme ad Arpa. Al centro della discussione anche i documenti messi a disposizione dal Comune, definiti piuttosto scarni rispetto alla necessità di comprendere con precisione cosa stia accadendo.

Uno dei punti affrontati riguarda il funzionamento dell’impianto sperimentale per lo smaltimento di fanghi industriali presente nell’area. L’obiettivo è capire quale possa essere la causa delle esalazioni che si avvertono con grande frequenza. In molti hanno raccontato come l’odore renda difficile aprire le finestre di casa e come la situazione rischi di diventare ancora più pesante con l’arrivo della stagione più calda.

Diversi gli interventi dal pubblico. Le richieste rivolte alle amministrazioni e alle autorità competenti sono state riassunte in alcuni punti chiari: informazioni precise su cosa venga immesso nell’aria, rassicurazioni sull’assenza di rischi per la salute e soprattutto una soluzione definitiva al problema degli odori. Accanto a questo sono stati segnalati anche altri aspetti che preoccupano i residenti, come la presenza di camion che sostano all’esterno dell’azienda e il rumore nelle ore di attività.

Il passaggio centrale della serata è stata la decisione di avviare la creazione di un comitato di cittadini. L’obiettivo è coordinare le segnalazioni e le iniziative che negli ultimi mesi sono nate in modo spontaneo tra residenti di Saronno e Caronno Pertusella.

Tra i presenti è emersa con forza la sensazione di una risposta istituzionale ritenuta insufficiente rispetto alla portata del problema. Proprio per questo il nuovo comitato punta a chiedere con maggiore determinazione informazioni, attenzione e interventi concreti per arrivare alla risoluzione di una situazione che molti residenti ormai non considerano più episodica ma sempre più frequente tanto da pregiudicare la qualità della vita nel quartiere.

