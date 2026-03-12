iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 13 marzo è in programma a Castiglione Olona un incontro pubblico dedicato al tema della separazione delle carriere, dal titolo “La separazione delle carriere”, con sottotitolo “Verso il nuovo ordinamento della magistratura”.

L’appuntamento è fissato alle 20.45 alla sala dei Cento Posti del Comune di Castiglione Olona, in via Marconi 1. L’iniziativa è promossa dalla Camera penale di Varese “Giuseppe Lozito-Lucio Paliaga”, aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane, insieme al Comitato Camere penali per il Sì. L’evento è aperto alla cittadinanza. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri. A seguire è previsto il dibattito con la partecipazione dell’avvocato Elisabetta Bertani, presidente della Camera penale di Varese, dell’avvocato Simona Cicorella, consigliere della Camera penale di Busto Arsizio, e dell’avvocato Fabio Margarini, consigliere della Camera penale di Varese.

Secondo la presentazione dell’iniziativa, l’incontro sarà dedicato alle ragioni del “Sì” in vista del referendum sulla giustizia, con un approfondimento sul testo della riforma e sulle motivazioni a sostegno della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, oltre che sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura. I relatori illustreranno il tema dal punto di vista dell’avvocatura penalista, richiamando il principio costituzionale del giusto processo previsto dall’articolo 111 della Costituzione. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di proporre un confronto informato e tecnicamente consapevole, fondato sull’analisi degli assetti ordinamentali, senza contrapposizioni ideologiche o politiche.

