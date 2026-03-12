Città

SARONNO – Si è tenuto in Focris un momento a chiusura del percorso olimpico e di rilancio per la fase delle paraolimpiadi attualmente in corso, con la presenza della sindaca Ilaria Pagani, dell’assessore allo sport di Saronno e della vicepreside della scuola media Leonardo da Vinci; l’iniziativa ha coinvolto oltre ottanta giovani studenti accompagnati dai loro docenti.

La prima parte del pomeriggio è stata molto partecipata. Gli studenti hanno preso parte ad attività ludiche e musicali insieme ad alcuni degli ospiti più collaboranti della struttura. Il momento di socialità è stato accompagnato anche da una merenda, proposta come intervallo prima del metaforico secondo tempo dell’incontro.

Gli organizzatori spiegano: “Abbiamo organizzato un dialogo partecipato, tra quattro diverse anime dei giochi: una tedofora che ha portato la Fiamma, due giovani danzatrici che hanno partecipato alle coreografie della cerimonia inaugurale allo stadio di San Siro, un paio di volontarie impegnate nelle sedi di gara e Greta Niccolai, atleta saronnese che ha preso parte ai Giochi nella squadra femminile di hochey su ghiaccio”.

Durante l’incontro ogni ospite ha raccontato la propria esperienza personale, condividendo riflessioni con il pubblico presente. Il confronto ha toccato diversi temi: il significato dei simboli olimpici, l’armonia della serata inaugurale, il volontariato come strumento di integrazione e l’ispirazione che l’atleta agonistico trasmette oltre il momento della gara. Il dialogo è stato accompagnato da video e clip preparate per sostenere il racconto e il confronto con gli studenti.

Al termine dell’incontro sono stati letti alcuni commenti lasciati dagli studenti che avevano visitato la mostra “Emozioni dei giochi” dello scorso mese. Alla vicepreside della scuola Leonardo da Vinci sono state inoltre donate le mascotte Tina e Milo, che hanno accompagnato il percorso in struttura, come segno di interscambio generazionale rivolto alla parte più giovane della città.

“Il rapporto con la scuola Leonardo da Vinci, come con altre associazioni e istituzioni del territorio, continuerà anche in futuro: uno degli obiettivi del percorso era fissare aree di collegamento sui linguaggi universali partendo dallo spunto dei Giochi, e dopo movimento e musica i prossimi passaggi saranno programmati su danza ed arte”, continuano gli organizzatori.

