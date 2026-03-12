Basket

SARONNO – Una serata speciale per rivivere una delle pagine più belle della storia recente della pallacanestro cittadina. In occasione del decimo anniversario della stagione 2015/2016, la Robur Basket Saronno renderà omaggio alla squadra soprannominata “Gli Indimenticabili”, protagonista della vittoria del campionato di Serie C Gold al termine di una cavalcata memorabile.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, durante l’intervallo della gara di Serie B interregionale tra Diba Electronics Robur Saronno e Oleggio Magic Basket. Sul parquet del Pala Ronchi sfileranno i giocatori e lo staff tecnico di quella stagione, guidati da coach Paolo Piazza e coach Marco Rota, per un momento celebrativo in pieno stile Robur.

Quella annata resta impressa nella memoria dei tifosi per numeri e imprese. La squadra aprì il campionato con 15 vittorie consecutive, record societario, imponendo fin da subito il proprio ritmo alla stagione. Decisiva, nel girone d’andata, la tripla allo scadere di Tommaso Minoli che valse la qualificazione alla Coppa Italia di Serie C Gold, disputata a marzo alla fiera di Rimini.

Entrata ai playoff con il numero 1 del tabellone, la Robur – allora sponsorizzata Imo – eliminò Voghera al primo turno in tre partite. In semifinale superò Lierna ancora in tre gare, andando a prendersi una vittoria esterna fondamentale per ribaltare il fattore campo. In finale, contro Piadena, arrivò il sigillo definitivo: due successi che consegnarono il titolo e la promozione, con l’apoteosi di Gara2 disputata mercoledì 8 giugno.

Il roster di quella stagione era composto da Luca Furlanetto, Luca Bellotti, Tommaso Minoli, Alessandro Lanzani, Jacopo Gorla, Stefano Cacciani, Matteo Leva, Alessandro Gurioli, Oscar Aceti, Andrea Guffanti e Lorenzo Petrosino.

La società invita tutti i tifosi roburini a riempire il palazzetto di via Colombo per applaudire ancora una volta il gruppo degli “Indimenticabili” e condividere un momento di festa che unisce passato e presente, nel segno dell’identità bianco-azzurra.

