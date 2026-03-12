Città

SARONNO – Serata da incorniciare quella che si è tenuta qualche giorno fa, al ristorante circolo dello Stra Fossato di Saronno per l’ennesima cena al buio organizzata dal Cisv Hurricane Saronno, la squadra di baseball per disabili visivi che si è appena insediata al campo di via Ungaretti in città.

All’iniziativa hanno preso parte anche i club Lions Milano via della Spiga e Olgiate Olona, uniti nel sostegno alla squadra di baseball. Il gruppo sportivo proprio questo weekend ha calpestato per la prima volta il campo di Pio Ungaretti, che l’amministrazione guidata da Ilaria Pagani ha reso fruibile per i disabili visivi.

La squadra, inoltre, domenica ha partecipato al trofeo Lombardia dimostrando caparbietà e compattezza, in preparazione all’inizio del campionato 2026. Il torneo prenderà il via il 12 aprile alle 11 proprio sul campo di Saronno.

La cena al buio ha innalzato ancora una volta il livello qualitativo di queste iniziative organizzate sul territorio saronnese dall’atleta e vicepresidente Giuseppe Rosafio. Per l’occasione è stata invitata la cantante Francesca Visentin, finalista del programma televisivo The Voice, che ha sorpreso i partecipanti esibendosi completamente al buio e dimostrando l’importanza di mettersi in gioco anche in questo tipo di esperienze in un ambiente di oscurità totale.

Durante la serata anche il gusto ha avuto il suo spazio grazie alla cucina del circolo dello Stra Fossato, curata da Chiara e Christian Metgen, che dal 2017 ospitano queste iniziative formative rivolte alla cittadinanza saronnese.

