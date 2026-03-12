Eventi

TRADATE – Domenica 29 marzo il cielo sopra il centro didattico scientifico tornerà a riempirsi di colori. Aquiloni costruiti da bambini, genitori e nonni voleranno sopra il bosco durante un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’aria, tra laboratori creativi, attività nella natura e un viaggio speciale in Ecoplanetario.

A partire dalle 14 il centro aprirà le sue porte al pubblico. Ad accogliere i visitatori ci saranno le guardie ecologiche volontarie (Gev) del parco e lo staff della cooperativa Astronatura, pronti a guidare famiglie e curiosi in un pomeriggio di attività pensate per imparare divertendosi. Il programma è ancora in fase di definizione, ma due saranno le attività protagoniste di questo evento: il laboratorio per la costruzione dell’aquilone e uno speciale viaggio in Ecoplanetario a tema “Aria”.

Con l’aiuto delle Gev del parco, bambini e famiglie potranno costruire passo dopo passo il proprio aquilone utilizzando carta, bacchette e fantasia. Dopo la fase di assemblaggio, non mancherà il momento più atteso: la prova di volo nei prati attorno al Centro. Un’attività semplice ma affascinante, che unisce manualità, gioco e scoperta del vento.

Per questa occasione il planetario propone uno spettacolo inedito dedicato all’aria, elemento fondamentale per la vita sulla Terra. In questo viaggio immersivo scopriremo cosa rende speciale l’atmosfera del nostro pianeta, perché è indispensabile per la vita e cosa succede invece su altri mondi dove l’aria è molto diversa… o addirittura non esiste. Un’esperienza sorprendente che unisce scienza, curiosità e meraviglia, consigliata per ragazzi e adulti dai 9 anni in su.

COME PARTECIPARE?

L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, appassionati di natura e curiosi di ogni età. Partecipare è molto semplice basta andare sul sito e scegliere tra:

Ingresso all Inclusive ( EcoPlanetario – ragazzi/adulti ): include viaggio in Ecoplanetario, ingresso al Centro e laboratori costo di 6 euro per adulto, 4 euro minori di 18 anni e gratuito per minori di 4 anni e persone con disabilità.

Ingresso al centro : include ingresso e laboratori, partecipazione gratuita.

Prenotare online permette di assicurarsi l’ingresso e scegliere l’orario del viaggio in Ecoplanetario.

Chi preferisce decidere all’ultimo momento potrà comunque presentarsi direttamente domenica pomeriggio: sarà possibile accedere al centro compilando un semplice modulo e partecipare al planetario in base ai posti disponibili. Un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta tra gioco, scienza e natura, costruendo il proprio aquilone e lasciandolo volare sopra il Parco Pineta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09