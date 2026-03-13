Sport

SARONNO – Gli Hurricane Saronno hanno chiuso al quarto posto il Trofeo Lombardia BXC 2026, torneo di baseball per ciechi e ipovedenti che nei giorni scorsi a Malnate ha segnato il ritorno della manifestazione dopo alcuni anni di pausa. L’evento si è svolto a Malnate con il patrocinio del Comune e della Federazione italiana baseball softball, riunendo le principali squadre lombarde della disciplina.

Il torneo si è aperto con la semifinale tra CISV Hurricane Saronno e Lampi Milano. I saronnesi hanno lottato ma sono stati superati dai milanesi con il punteggio di 4-2, risultato che ha indirizzato la squadra verso la finale per il terzo posto.

Nel pomeriggio gli Hurricane sono tornati in campo contro i Thunder’s Five Milano. Anche in questo caso la partita è stata combattuta, ma alla fine sono stati i milanesi a imporsi per 3-1, lasciando alla formazione saronnese il quarto posto finale.

Il Trofeo Lombardia è stato poi vinto dai Lampi Milano, che nella finalissima hanno battuto 3-0 la Leonessa Brescia, campione d’Italia 2025. La manifestazione ha rappresentato anche un momento importante per testare nuovi atleti e dare spazio a giovani esordienti: tra i giocatori messisi in evidenza figurano anche alcuni tesserati degli Hurricane Saronno, come Galli, Cammarota e Campi.

La giornata sportiva, organizzata dall’Asd Malnate Vikings con il supporto di numerose associazioni e istituzioni locali, ha visto la partecipazione di circa 120 spettatori e si è svolta in un clima di grande partecipazione e inclusione, valori centrali nel movimento del baseball per ciechi.

Classifica finale

1° posto – Lampi Milano

2° posto – Leonessa Brescia

3° posto – Thunder’s Five Milano

4° posto – CISV Hurricane Saronno

13032026