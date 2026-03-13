Sport

VENEGONO SUPERIORE – C’è anche la firma del portiere della Varesina Lorenzo Maddalon nel brillante esordio della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio. La selezione guidata da Giuliano Giannichedda ha superato con un netto 4-0 gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson, conquistando già la qualificazione agli ottavi di finale. Tra i protagonisti della gara c’è stato proprio Maddalon, numero uno della Varesina di Venegono Superiore, autore di una prova convincente tra i pali soprattutto nella fase iniziale del match. Con il risultato ancora sullo 0-0, le sue parate hanno permesso alla Rappresentativa di mantenere la porta inviolata mentre la squadra cercava il vantaggio.

Il match si era infatti complicato subito: al 6’ del primo tempo Penta ha fallito un calcio di rigore, ipnotizzato dal portiere avversario Vitale. Con il passare dei minuti la partita è rimasta equilibrata e la solidità difensiva, con Maddalon attento tra i pali, si è rivelata decisiva fino al gol che ha sbloccato l’incontro.

Il vantaggio è arrivato al 43’ del primo tempo con Pigato, bravo a colpire di testa su cross di Puccio. Nella ripresa la gara si è messa definitivamente in discesa per la Rappresentativa Serie D, che ha allungato con Sorace al 7’, con Sall al 28’ e con Penta al 36’, fissando il risultato sul 4-0. Sugli spalti dello stadio Benelli di Lido di Camaiore ha assistito alla partita anche il coordinatore del Dipartimento interregionale Luigi Barbiero. La Rappresentativa tornerà in campo sabato contro l’Athletic Palermo per l’ultima gara del girone.

(foto: le due squadre in campo)

