SARONNO – La metamorfosi, come cambiamento e trasformazione sarà il filo conduttore del festival di poesia Giorni Diversi, giunto alla quinta edizione, che si svolgerà dal 15 al 22 marzo. Lo sguardo sarà rivolto non solo al mutare costante del mondo esterno, ma anche alla dimensione umanissima della crescita interiore come capacità trasformativa, perché la poesia è uno strumento potente che sa penetrare nel cuore di ognuno di noi e dare una voce alle nostre emozioni.

Saranno otto giorni di incontri con gli autori, letture, performance, danza, musica, teatro e mostre che animeranno diversi luoghi della città, offrendo un programma ricco, variegato e rivolto proprio a tutti. Sarà poesia da ascoltare e da vedere, nelle sale e nelle strade della città, scritta sulle vetrine e sulle cancellate delle scuole, tra le bancarelle del mercato.

Riproposto dal comitato organizzatore, e diventato un appuntamento attesissimo da tutta la cittadinanza, il festival è organizzato da Proloco Saronno con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Giorni diVersi si caratterizza come sempre anche per l’apporto di tante realtà cittadine, musei, scuole e associazioni, come testimonia il fitto programma.